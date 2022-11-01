Чижек назвал Слуцкого большим тренером
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Бывший полузащитник клуба «Москва» Томаш Чижек рассказал, как работал с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет «Рубин».
«Для меня Слуцкий – большой и очень хороший тренер, один из лучших, с кем я работал. Отношения были идеальные, никогда у меня с ним не было проблем. Может быть, я ему доставлял проблем на поле», – цитирует Чижека Metaratings.
В прошлом сезоне казанцы выступали в Российской Премьер-Лиге, под руководством Слуцкого они вылетели в Первую лигу. В текущем сезоне «рубиновые» располагаются на пятом месте во втором по силе дивизионе. Команда набрала 27 очков в 16 матчах. В следующем туре казанцы встретятся с махачкалинским «Динамо», которое занимает 11-е место в турнирной таблице.
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