Чижек назвал Слуцкого большим тренером

Бывший полузащитник клуба «Москва» Томаш Чижек рассказал, как работал с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет «Рубин».

«Для меня Слуцкий – большой и очень хороший тренер, один из лучших, с кем я работал. Отношения были идеальные, никогда у меня с ним не было проблем. Может быть, я ему доставлял проблем на поле», – цитирует Чижека Metaratings.

В прошлом сезоне казанцы выступали в Российской Премьер-Лиге, под руководством Слуцкого они вылетели в Первую лигу. В текущем сезоне «рубиновые» располагаются на пятом месте во втором по силе дивизионе. Команда набрала 27 очков в 16 матчах. В следующем туре казанцы встретятся с махачкалинским «Динамо», которое занимает 11-е место в турнирной таблице.