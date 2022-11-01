«Милан» продлил контракт с Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение с 57-летним итальянским специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года.



Напомним, Пиоли возглавил «Милан» в 2019 году. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Парма», «Сассуоло», «Болонья», «Лацио», «Интер», «Фиорентина», и в других командах. Под руководством Пиоли «Милан» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2021/2022.



«Милан» в 11 матчах набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидирует в национальном первенстве «Наполи». «Аталанта» с 27 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице.