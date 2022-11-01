Фердинанд — об инциденте между Роналду и Невиллом: можно считать, что всё кончено

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил поведение нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который не пожал руку Гари Невиллу перед матчем 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

«Я не думаю, что Роналду ответит, если Невилл ему позвонит. Зная Роналду, можно считать, что всё кончено. Ты сказал то, что хотел сказать, и веришь в то, во что веришь. На месте Роналду я бы сделал по-другому: возможно, пошёл бы, пожал руку и сказал: «Ты слишком много говоришь, давай позже», а затем ушёл. Просто небольшой укол. Я понимаю, почему люди говорят, что Роналду не нужно было этого делать, но ни один футболист не рад, когда его критикует эксперт. Роналду уважал Невилла как одного из самых опытных футболистов «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провёл девять матчей, в которых записал в свой актив один гол.

Роналду облил водой Фердинанда: