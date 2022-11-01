Роберт Левандовски: я приехал в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о противостоянии с «Реалом» и своём отношении к награде «Золотой мяч».
«Реал» наш главный соперник. Я уверен, что у нас все будет хорошо, и мы будем готовы победить их в нужное время.
Я приехал в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», как некоторые говорят. «Золотой мяч» меня не беспокоит. В жизни я добился всего, что хотел, и ношу это в своём сердце», — приводит слова Левандовского AS.
Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Левандовски принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 4 результативные передачи.
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