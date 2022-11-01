«Мрачное время». Бывший нападающий «Зенита» — о падении Петербурга в первую лигу

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил 1990-1991-е годы, когда сине-бело-голубые играли в первой лиге СССР.
«Мрачное время. У каждого клуба бывают и хорошие, и тяжёлые времена. А 1990-е не только для «Зенита» — для всей страны были непростыми. Очень тяжело было и молодым, и опытным. Желудков или Бирюков, наверное, рассчитывали закончить карьеру более красиво, не в первой лиге. Народ на стадион не ходил. На Кирова собиралось по 1000-1500 болельщиков — печальное зрелище! Там уже и претензии команде предъявлять некому было. Зато на выездах стадионы всегда ломились.
Сегодня «Зенит» — клуб мирового уровня, и я до сих пор ужасно горжусь тем, что носил его футболку. Это моя команда №1. Очень рад за ребят, за клуб, за город», – сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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