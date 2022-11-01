Экс-форвард «Зенита»: на судей скидывались, но сами игры не сдавали

Экс-нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о негативных явлениях в советском футболе начала 1990-х.



«Не знаю, можно говорить об этом или нет, но уже больше 30 лет прошло. Сдавали деньги на судей из своих премий. Что было, то было. Но иногда на выезде так судили, что ты понимал: здесь не выиграть. А чтобы сами сдавали игры — такого не было. 300 процентов даю! Уверен, что даже в те времена, надевая футболку «Зенита», никто до такого не опустился бы. А на судей, думаю, все команды скидывались», — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



49-летний бывший футболист выступал в СССР за «Зенит» с 1990 по 1991 год, проведя десять матчей и забив один гол.