Воспитаннник «Зенита» в сборной Люксембурга: носишься как сумасшедший, а моментов нет

Бывший футболист сборной Люксембурга Михаил Зарицкий объяснил, почему так и не забил ни одного гола за 15 матчей в составе национальной команды.

«Нападающему в карликовой сборной очень сложно. Если два раза по воротам ударил за матч, радуешься так, будто Лигу чемпионов выиграл. Мы всегда менялись: один нападающий проводил на поле 60 минут, второй — полчаса. Носишься как сумасшедший, а моментов всё равно нет! Потому что играешь против четверых, и ни подмоги — ничего.

В товарищеских играх против клубов забивал, а в официальных матчах — не сложилось. У Люксембурга в принципе с голами беда была. Сейчас — совсем другое дело. Тренер, с которым мы в Беггене играли, ставит команде атакующий футбол. Тилль, Родригеш — если с такими ребятами не играть в атаку, то с кем вообще? Они хорошо это делают. Приятно смотреть. И футбол Люксембурга идёт вверх», — сказал Зарицкий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Михаила Зарицкого «Чемпионату» читайте здесь