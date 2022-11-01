«Бродил по набережной Невы и плакал». Российский тренер в Европе — о ностальгии по родине

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий, ныне тренирующий клуб в Люксембурге, рассказал, что готов принять предложение из России.
«Если поступит предложение от хорошего клуба из России: «Миш, приезжай, построй что-то стоящее из команды» — я не задумываясь приеду. Вообще без проблем. Нужно предложение. Приехать и тупо ждать – не вариант. У меня в Люксембурге хорошая работа, неплохая команда, но я для того и учился на Pro-диплом, чтобы тренировать профессионалов. От Люксембурга я устал.
Кто-то удивится: «Как такая страна может надоесть? Ведь там всё прекрасно, спокойно и обалденно, а ты каких-то приключений ищешь!» Ну вот такой я человек. В душе был и остаюсь русским. Когда меня спрашивают: «Ты откуда?», всегда отвечаю: «Из России». Но обязательно добавляю: «Из Санкт-Петербурга». Я очень рад и горд тем, что родился в этом городе. Когда последний раз приезжал, бродил по набережной Невы у Эрмитажа, вспоминал детство и плакал, как ребёнок. Самые счастливые годы прошли там», — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 1 ноября 2022
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