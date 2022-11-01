Российский тренер в Люксембурге: минимальная зарплата тут — € 2100. Бензин — € 2 за литр

Воспитанник «Зенита» Михаил Зарицкий, ныне работающий тренером в Люксембурге, рассказал о дороговизне в стране.

«Минимальная зарплата в стране – 2100 евро, а аренда квартиры в 50 «квадратов» — € 1500. Многие люди в целях экономии снимают жильё в Бельгии, а в Люксембург ездят на работу. Некоторые вскладчину, на несколько человек, арендуют квартиры. В одиночку – очень тяжело потащить этот груз. Коммунальные услуги дико дорогие. Бензин – 2 евро за литр. Очень дорогая страна. Чтобы нормально здесь жить, нужно получать хотя бы 5 тысяч. На человека», — сказал Михаил Зарицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Михаила Зарицкого «Чемпионату» вы можете прочитать здесь