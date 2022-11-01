Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщице
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Неприятный инцидент произошёл с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо. Уругвайский защитник раздавал автографы и фотографировался после того, как покинул тренировочный центр сине-гранатовых. Когда он начал трогаться, то наехал на ногу одной из болельщиц команды, которая стояла впереди.
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщице. Видеоролик:
Девушка начала хромать, ей помогли добраться до пешеходной зоны. Араухо вышел из машины, чтобы убедиться, что с болельщицей всё в порядке и предложил ей свою помощь. Сообщается, что с девушкой всё хорошо.
Напомним, Араухо сейчас проходит восстановление после операции, которую он перенёс в конце сентября в Финляндии. Он не теряет надежды принять участие в чемпионате мира.
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