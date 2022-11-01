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«Манчестер Сити» — первый в рейтинге самых дорогих составов, «ПСЖ» и «МЮ» — в топ-3

«Манчестер Сити» — первый в рейтинге самых дорогих составов, «ПСЖ» и «МЮ» — в топ-3
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Стартовый состав «Манчестер Сити» — самый дорогой среди европейских команд, сообщается в исследовании CIES Football Observatory.

Оно основывается на матчах текущего сезона, сыгранных до 26 октября. В топ-3 также вошли «ПСЖ» и ещё три английских клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

Топ-10 самых дорогих стартовых составов:

1. «Манчестер Сити» — € 650 млн;

2. «Пари Сен-Жермен» — € 510 млн;

3. «Манчестер Юнайтед» — € 479 млн;

4. «Ливерпуль» — € 409 млн;

5. «Челси» — € 392 млн;

6. «Арсенал» — € 382 млн;

7. «Реал» Мадрид — € 369 млн;

8. «Барселона» — € 333 млн;

9. «Ювентус» — € 299 млн;

10. «Бавария» — € 294 млн.

«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне АПЛ, набрав 29 очков после 12 матчей.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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