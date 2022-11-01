«Манчестер Сити» — первый в рейтинге самых дорогих составов, «ПСЖ» и «МЮ» — в топ-3

Стартовый состав «Манчестер Сити» — самый дорогой среди европейских команд, сообщается в исследовании CIES Football Observatory.
Оно основывается на матчах текущего сезона, сыгранных до 26 октября. В топ-3 также вошли «ПСЖ» и ещё три английских клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».
Топ-10 самых дорогих стартовых составов:
1. «Манчестер Сити» — € 650 млн;
2. «Пари Сен-Жермен» — € 510 млн;
3. «Манчестер Юнайтед» — € 479 млн;
4. «Ливерпуль» — € 409 млн;
5. «Челси» — € 392 млн;
6. «Арсенал» — € 382 млн;
7. «Реал» Мадрид — € 369 млн;
8. «Барселона» — € 333 млн;
9. «Ювентус» — € 299 млн;
10. «Бавария» — € 294 млн.
«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне АПЛ, набрав 29 очков после 12 матчей.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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