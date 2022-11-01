«Манчестер Сити» — первый в рейтинге самых дорогих составов, «ПСЖ» и «МЮ» — в топ-3

Стартовый состав «Манчестер Сити» — самый дорогой среди европейских команд, сообщается в исследовании CIES Football Observatory.



Оно основывается на матчах текущего сезона, сыгранных до 26 октября. В топ-3 также вошли «ПСЖ» и ещё три английских клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».



Топ-10 самых дорогих стартовых составов:



1. «Манчестер Сити» — € 650 млн;



2. «Пари Сен-Жермен» — € 510 млн;



3. «Манчестер Юнайтед» — € 479 млн;



4. «Ливерпуль» — € 409 млн;



5. «Челси» — € 392 млн;



6. «Арсенал» — € 382 млн;



7. «Реал» Мадрид — € 369 млн;



8. «Барселона» — € 333 млн;



9. «Ювентус» — € 299 млн;



10. «Бавария» — € 294 млн.



«Манчестер Сити» занимает второе место в текущем сезоне АПЛ, набрав 29 очков после 12 матчей.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?