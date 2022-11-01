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«Мы думали, что он сумасшедший». Кулибали — о словах Спаллетти про чемпионство в Италии

«Мы думали, что он сумасшедший». Кулибали — о словах Спаллетти про чемпионство в Италии
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Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, ныне выступающий за «Челси», вспомнил, как главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти верил, что команде по силам выиграть чемпионат страны.

«Когда Спаллетти говорил о скудетто, мы думали, что он сумасшедший! Он доказывает, что был прав. Если это произойдёт, я побегу в Неаполь, чтобы отпраздновать чемпионство, это тоже будет моей победой», — приводит слова Кулибали журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Наполи» после 12 туров чемпионата Италии располагается в турнирной таблице на первой строчке, набрав 32 очка. Команда Спаллетти на пять очков опережает идущей второй «Аталанту». В следующем туре «Наполи» как раз сыграет с клубом из Бергамо дома.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи», июль 2022. Видеоролик:

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