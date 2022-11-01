«Мы думали, что он сумасшедший». Кулибали — о словах Спаллетти про чемпионство в Италии

Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, ныне выступающий за «Челси», вспомнил, как главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти верил, что команде по силам выиграть чемпионат страны.
«Когда Спаллетти говорил о скудетто, мы думали, что он сумасшедший! Он доказывает, что был прав. Если это произойдёт, я побегу в Неаполь, чтобы отпраздновать чемпионство, это тоже будет моей победой», — приводит слова Кулибали журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Наполи» после 12 туров чемпионата Италии располагается в турнирной таблице на первой строчке, набрав 32 очка. Команда Спаллетти на пять очков опережает идущей второй «Аталанту». В следующем туре «Наполи» как раз сыграет с клубом из Бергамо дома.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи», июль 2022. Видеоролик:
- 1 ноября 2022
-
09:57
-
09:57
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:30
-
03:21
-
02:02
-
01:44
-
01:30
-
00:56
-
00:53
-
00:41
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:11
- 31 октября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:58
-
22:52