«Мы думали, что он сумасшедший». Кулибали — о словах Спаллетти про чемпионство в Италии

Бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, ныне выступающий за «Челси», вспомнил, как главный тренер итальянского клуба Лучано Спаллетти верил, что команде по силам выиграть чемпионат страны.

«Когда Спаллетти говорил о скудетто, мы думали, что он сумасшедший! Он доказывает, что был прав. Если это произойдёт, я побегу в Неаполь, чтобы отпраздновать чемпионство, это тоже будет моей победой», — приводит слова Кулибали журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Наполи» после 12 туров чемпионата Италии располагается в турнирной таблице на первой строчке, набрав 32 очка. Команда Спаллетти на пять очков опережает идущей второй «Аталанту». В следующем туре «Наполи» как раз сыграет с клубом из Бергамо дома.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи», июль 2022. Видеоролик: