Защитник «Манчестер Сити» Канселу высказался о возможном уходе из клуба

Португальский футболист «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал, что не намерен покидать стан действующих чемпионов Англии. Ранее сообщалось, что летом 2023 года Канселу может сменить клуб.

«Мне нужен был период, чтобы адаптироваться здесь, но теперь я гораздо более интегрирован в команду, и я надеюсь остаться в «Манчестер Сити» ещё на многие годы, потому что здесь я чувствую себя хорошо», — приводит слова Канселу журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

28-летний Канселу выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету два гола и пять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/2027.

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