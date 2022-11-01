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Ловчев: «Локо» не вылетит, состав там приличный. Но легионеры не дорабатывают

Ловчев: «Локо» не вылетит, состав там приличный. Но легионеры не дорабатывают
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Однако он подчеркнул, что легионеры, играющие в составе железнодорожников, не выкладываются на поле на 100%.

«Локомотив» неплохо выглядел в игре с ЦСКА? Матч получился равным, а с середины второго тайма ЦСКА играл на удержание счёта. Хотя обычно армейцы до конца борются за инициативу, стараются вести игру.

«Локомотив», безусловно, не вылетит, состав там довольно приличный. Просто бросается в глаза, это касается легионеров, что некоторые эпизоды они не дорабатывают. Здесь не добежал, там – чуть задели, валяется. Мы не видим спортивной злости, не видим стремления чего-то существенное выиграть. Это временщики, отрабатывающие свою зарплату», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей
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