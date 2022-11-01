Ловчев: «Локо» не вылетит, состав там приличный. Но легионеры не дорабатывают

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Однако он подчеркнул, что легионеры, играющие в составе железнодорожников, не выкладываются на поле на 100%.

«Локомотив» неплохо выглядел в игре с ЦСКА? Матч получился равным, а с середины второго тайма ЦСКА играл на удержание счёта. Хотя обычно армейцы до конца борются за инициативу, стараются вести игру.



«Локомотив», безусловно, не вылетит, состав там довольно приличный. Просто бросается в глаза, это касается легионеров, что некоторые эпизоды они не дорабатывают. Здесь не добежал, там – чуть задели, валяется. Мы не видим спортивной злости, не видим стремления чего-то существенное выиграть. Это временщики, отрабатывающие свою зарплату», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».