Российский экс-нападающий Зарицкий: после моего гола турки чуть стадион не развалили

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил самый яркий матч в своей зарубежной клубной карьере. Напомним, помимо «Зенита», футболист выступал за клубы из Люксембурга, Греции и Германии.

«На клубном уровне запомнились встречи с «Галатасараем» в Кубке чемпионов. В Беггене я забил гол при 0:2. Мы давили, забили второй, но судья его отменил из-за офсайда. А закончили 1:5. Турецкие фанаты нам тогда чуть стадион не развалили. Там ужас что творилось! После моего гола они начали вырывать кресла и швырять на поле. Засыпали газон пиротехникой. Матч останавливали на 20 минут. «Галатасараю» из-за этого запретили играть в Стамбуле, и пришлось в Измир ехать. А там 86 тысяч на трибунах набилось! Впечатления — обалденные! За них Хакан Шукюр играл – икона для турецких болельщиков. Первый тайм мы выстояли – 0:0. Стадион начал освистывать своих. Только после удаления у «Авенира» «Галатасарай» дожал нас — 3:0», — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.