Российский экс-легионер сборной Люксембурга: в Москве освистали, обвиняли в предательстве

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал, с какими чувствами приезжал в составе сборной Люксембурга на матч с Россией в Москву. По словам экс-футболиста, местные жители обвиняли его в предательстве и освистывали.



«Я очень хотел приехать и сыграть. Много было интервью – до часа ночи накануне общался с журналистами. Не хочу зазнаваться, но по юношам Зарицкого в России хорошо знали. Я везде и помногу забивал. Конечно, нашим людям было сложно моё решение понять. Меня освистывали. Кто-то обвинял в предательстве. Но никто же не знал моих мотивов! С деньгами у меня и в Питере было более-менее нормально. Я просто хотел играть в футбол, а в «Зените» мне этого не давали!» — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.