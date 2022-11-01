«Барселона» доверяет Хави, но видит в Артете будущего главного тренера клуба

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в будущем может возглавить «Барселону», сообщает Sport.es.
В настоящий момент каталонцы делают ставку на Хави. Но «Барсу» привлекает работа Микеля Артеты в «Арсенале» и тот прогресс, которого он сумел добиться с лондонским клубом. Испанский тренер — воспитанник «Барсы», он знаком с ценностями клуба, работал продолжительное время с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». В будущем он будет серьёзным кандидатом на работу в Каталонии.
Руководству «Барсы» симпатична не только игра «Арсенала» под руководством Артеты, но и то, как он управляет раздевалкой. Также у Артеты очень близкие отношения с директором клуба Матеу Алемани и спортивным директором Йорди Кройффом.
«Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко после 12 матчей.
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы:
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