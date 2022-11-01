«У 50% одна точка зрения, у 50% — другая». Российский тренер в ЕС о конфликте РФ и Украины

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий высказался о конфликте России и Украины, а также рассказал об отношении к этой ситуации в Европе.
«Очень сложная тема. Я стараюсь поменьше об этом говорить, потому что среди моих друзей много и украинцев, и россиян. Мой помощник, второй тренер – из Львова. Я пытаюсь лишний раз его не травмировать. Мне просто жалко, что это всё происходит.
По тому, что вижу и слышу здесь, могу сказать: у 50% одна точка зрения на ситуацию, у 50% — другая, противоположная. Я не хочу этой темы касаться.
Местные пытаются обсуждать политическую повестку, но я не хочу на эту тему разговаривать. У каждого своё мнение. Что бы я ни говорил, всё равно не смогу ничего изменить. Обычные люди не в состоянии ничего сделать. Думаю, всё решат за нас – в ту или иную сторону», — сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 1 ноября 2022
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