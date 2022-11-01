Злой гений «Спартака» и поцелуй Малкома. Обзор 15-го тура РПЛ

Представляем 23-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 15-й тур РПЛ. «Зенит» идёт по чемпионату катком и в выходные справился с «Краснодаром», но «Спартак» продолжает преследование. «Локомотив» наконец-то порадовал игрой, а закончилось всё поражением в дерби. Эти и остальные матчи обсуждаем в новом выпуске.
Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать!
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:23 — «Динамо» отгрузило кошмарным «Химкам» шесть голов
01:53 — Гогниев поплатился за свой стиль
03:05 — Феерия Гогниева
05:03 — В «Химки» никому нельзя идти. Гогниев доказал
06:30 — Дикая радость Гогниева голу Садыгова при 0:6
07:28 — У Гурама Аджоева-младшего конкурент! В «Химках» есть гений физической формы
08:27 — «Динамо» почти в тройке. Переобуваемся!
10:22 — «Локо» наконец-то понравился
12:30 — Гол ЦСКА — случайность?
13:00 — ЦСКА повезло обойтись без удаления
13:55 — Ушаков — гений, но гол отменили по делу
15:55 — «Химки» спасают «Локо» от галактического позора
16:55 — Игроков «Локо» и «Химок» замочили за вечеринку. Андрей негодует
18:02 — Почему так важна победа ЦСКА
18:40 — Экстренное включение из «Химок»! Реакция клуба на поведение Гогниева
21:14 — «Спартак» обыграл «Торпедо», но в неожиданном стиле
22:25 — Довбня — злой гений «Спартака», но Талалаев не был доволен
24:33 — У Промеса ментальные проблемы
27:00 — «Спартак» дал «Торпедо» шанс. А Талалаев общался с фанатами
30:00 — «Спартак» идёт круче, чем при Тедеско. Но шансов против «Зенита» нет
32:25 — Андрей и Миша спорят насчёт перспектив «Торпедо» Талалаева
35:40 — Матч «Зенита» и «Краснодара» разочаровал
37:00 — «Краснодар» испугался?
38:00 — Крутой скилл Кузяева
40:10 — «Зенит» выносит всю РПЛ, бьёт все рекорды
43:27 — Марин украл гол у Сычевого — прав или неправ
46:30 — «Ростов» наконец-то выиграл!
48:15 — Самые эпичные 20 минут в этом туре
52:55 — «Урал» забивает «Сочи» одинаковые голы. Газинский — демон
56:15 — Прощаемся!
- 1 ноября 2022
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