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Фабрицио Романо: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Фабрицио Романо: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему входит в список трансферных целей «Челси». Лондонский клуб считает россиянина одним из главных футбольных талантов настоящего и будущего, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в прошлое летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.

В сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого российского полузащитника в € 15 млн.

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