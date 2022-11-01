Кубок Легенд пройдёт в феврале 2023 года

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10-12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд, предварительно: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

В традиционном турнире, проводимом с 2009 года, выступят четыре новые команды. В первый игровой день (11 февраля, суббота) пройдут предварительные матчи в группах, во второй (12 февраля, воскресенье) – стыковые встречи за 1-2-е, 3-4-е и 5-6-е места. А 10 февраля, в пятницу, состоится детский турнир.

Кубок Легенд проводится с 2009 года. В 2010-м турниру присвоено имя ушедшего из жизни короля российского мини-футбола Константина Ерёменко. Команда Легенд России первенствовала на Кубке Легенд 13 раз, в 2020 году его победителем стала сборная Звёзд.