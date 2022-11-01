Власти Катара дарили британским депутатам подарки взамен на положительные отзывы о стране

Правительство Катара в преддверии чемпионата мира в стране с октября 2021 по октябрь 2022 года потратило € 292 тыс. на подарки членам парламента Великобритании. Взамен депутаты высказывались положительно о стране. Об этом сообщает The Guardian. За предыдущие пять лет депутаты Великобритании получили подарки из арабской страны на общую сумму в € 116 тыс.
По сведениям источника, стоимость подарков Катара больше общей суммы, которую потратили 15 других стран, чьи правительства делали пожертвования британским депутатам. € 43 тыс. на подарки членам парламента Великобритании потратили в ОАЭ — второго государства по величине затрат на иностранное правительство.
Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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