55-летний японский футболист забил гол и отпраздновал его необычным образом с командой

Вечно играющий 55-летний японский нападающий Казу Миура отличился в матче за «Сузука Поинт Геттерс» с пенальти. Его команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны. После забитого мяча Миура отпраздновал его с одноклубниками необычным образом.

В Японии команда отпраздновала гол 55-летнего футболиста. Видеоролик:

В 1982 году Миура впервые сыграл вне Японии: он перешёл в бразильский клуб «Атлетико Ювентус». Его карьера в Бразилии продлилась до 1990 года, а затем он вернулся на родину. Позднее он играл в Италии за «Дженоа», в Хорватии за загребское «Динамо» и австралийский «Сидней». В Японии 17 лет он представлял клуб «Иокогама», а сейчас арендован своей нынешней командой.



Ранее Миура заявлял, что планирует играть до 60 лет.