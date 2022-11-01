55-летний японский футболист забил гол и отпраздновал его необычным образом с командой
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Вечно играющий 55-летний японский нападающий Казу Миура отличился в матче за «Сузука Поинт Геттерс» с пенальти. Его команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны. После забитого мяча Миура отпраздновал его с одноклубниками необычным образом.
В Японии команда отпраздновала гол 55-летнего футболиста. Видеоролик:
В 1982 году Миура впервые сыграл вне Японии: он перешёл в бразильский клуб «Атлетико Ювентус». Его карьера в Бразилии продлилась до 1990 года, а затем он вернулся на родину. Позднее он играл в Италии за «Дженоа», в Хорватии за загребское «Динамо» и австралийский «Сидней». В Японии 17 лет он представлял клуб «Иокогама», а сейчас арендован своей нынешней командой.
Ранее Миура заявлял, что планирует играть до 60 лет.
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