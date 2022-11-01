Андрес Иньеста высказался о работе Хави в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе главным тренером команды своего экс-одноклубника Хави.
«Отсюда, когда ты не находишься рядом, всё выглядит по-другому. С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», команда позитивно эволюционировала, а нынешний состав хорошо укомплектован. Однако есть вещи, которые могут произойти, и, например, исход в Лиге чемпионов решается в деталях», — приводит слова Иньесты Football Espana в «Твиттере».
Напомним, 42-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда дважды не вышла в плей-офф Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате Испании сезона-2021/2022.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 ноября 2022
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:24
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:19
-
10:12
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
09:57
-
09:57
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:35