Андрес Иньеста высказался о работе Хави в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о работе главным тренером команды своего экс-одноклубника Хави.

«Отсюда, когда ты не находишься рядом, всё выглядит по-другому. С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», команда позитивно эволюционировала, а нынешний состав хорошо укомплектован. Однако есть вещи, которые могут произойти, и, например, исход в Лиге чемпионов решается в деталях», — приводит слова Иньесты Football Espana в «Твиттере».

Напомним, 42-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда дважды не вышла в плей-офф Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате Испании сезона-2021/2022.

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