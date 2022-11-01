Тихонов: матчи сборной России по футболу с европейскими командами теперь закрыты

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об отмене товарищеского матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины.



«Отмена матча Россия — Босния, к сожалению, была ожидаема в связи с обстановкой в мире. Даже несмотря на то что боснийцы сначала согласились, в итоге всё отменилось. Это чистой воды политическое решение, мне сложно здесь что-то комментировать. А в связи с нынешней обстановкой, я думаю, что ни одна европейская сборная не согласится с нами играть. Матчи с европейскими командами теперь для нас закрыты», — приводит слова Тихонова «РБК-Спорт».



Матч между российской и боснийской командами должен был состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября. Недавно стало известно, что 17 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Игра состоится в Душанбе.