«Мадридский «Реал», мы надерём твой зад». Артуро Видаль спел песню на торжестве «Фламенго»

Полузащитник «Фламенго» Артуро Видаль, который на днях выиграл с командой Кубок Либертадорес, посвятил песню мадридскому «Реалу». Испанский клуб может стать их соперником по клубному чемпионату мира. 35-летний чилиец пообещал надрать зад своему возможному оппоненту.

Артуро Видаль поёт про то, как надерёт зад мадридскому «Реалу». Видеоролик:

Напомним, Видаль с 2018 по 2020 год выступал в составе главного соперника «Реала» «Барселоны». Позднее он перешёл в «Интер», а с лета 2022-го играет за «Фламенго».

Клубный чемпионат мира пройдёт в феврале 2023 года. На его проведение претендуют Соединённые Штаты Америки. «Реал» четырежды выигрывал этот трофей, «Фламенго» проиграл в финале 2019 года «Ливерпулю» (0:1).