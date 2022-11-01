«Страх послужил причиной». Самедов — об отмене матча России с Боснией и Герцеговиной
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал отмену товарищеского матча национальной команды с Боснией и Герцеговиной.
«Было бы хорошо, если бы матч Россия — Босния состоялся, однако в нынешней ситуации всё может быть. Так решили, ничего теперь не изменить. Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо, чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча. Страх послужил причиной. После такого, думаю, вполне возможно, что нам не удастся договориться с европейскими командами о товарищеских матчах», — приводит слова Самедова «РБК-Спорт».
Сборная России в следующем матче сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится в Душанбе 17 ноября.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
14:21
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:03
-
14:00
-
13:57
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:24
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:41
-
10:40
Партнерский контент