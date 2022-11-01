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«Страх послужил причиной». Самедов — об отмене матча России с Боснией и Герцеговиной

«Страх послужил причиной». Самедов — об отмене матча России с Боснией и Герцеговиной
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал отмену товарищеского матча национальной команды с Боснией и Герцеговиной.

«Было бы хорошо, если бы матч Россия — Босния состоялся, однако в нынешней ситуации всё может быть. Так решили, ничего теперь не изменить. Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо, чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча. Страх послужил причиной. После такого, думаю, вполне возможно, что нам не удастся договориться с европейскими командами о товарищеских матчах», — приводит слова Самедова «РБК-Спорт».

Сборная России в следующем матче сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится в Душанбе 17 ноября.

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