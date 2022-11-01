Клопп: я в «Ливерпуле» не только для моментов, когда светит солнце и вручаются трофеи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о кризисе клуба в текущем сезоне, а также о возможном уходе из команды.



«Моя работа заключается не только в том, чтобы быть здесь в тот момент, когда светит солнце и кто-то вручает нам трофей. Моя работа также заключается в том, чтобы быть здесь, когда у нас действительно трудный период, и я сделаю всё возможное, чтобы исправить ситуацию, если возможно, даже больше — на 100 процентов.



Когда люди смотрят на меня, они говорят, что я выгляжу усталым. Это нормально. Но я не устал. Я не могу дать себе такое оправдание.



Уход из клуба? Думаю, решение по этому поводу будет принято позже в этом сезоне. Или, может быть, это будет в конце сезона, когда мы скажем друг другу: «Хорошо, теперь, очевидно, настал конец для этой группы игроков и этого тренера». Вопрос будет задан тогда, но на данный момент нельзя на 100% справедливо судить о команде, потому что у нас никогда не было в распоряжении всех игроков.



Мы обычно вносили изменения в состав, а теперь мы не можем этого сделать. Похожая ситуация в полузащите уже давно», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

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