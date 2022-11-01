Канчельскис: «Аталанте» стоит задуматься о Миранчуке. Он может помочь им в будущем

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что руководство «Аталанты» должно задуматься о перспективе возвращения в команду полузащитника Алексея Миранчука, который сейчас на правах аренды выступает за «Торино». Недавно россиянин отметился голом в ворота «Милана».

«За Миранчука и Головина надо всем нам порадоваться, чтобы они двигались дальше вперёд. Не переросли ли они свои клубы? Это уже не нам решать.

Руководителям «Аталанты» вообще стоит задуматься об Алексее, потому что он хороший футболист, который может помочь итальянскому клубу в будущем. Но если нашим ребятам поступит хорошее предложение, надо будет за них порадоваться», — сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.