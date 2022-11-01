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Sport.es: Лионель Месси игнорирует звонки из «Барселоны»

Sport.es: Лионель Месси игнорирует звонки из «Барселоны»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проигнорировал звонки помощника президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Испанский клуб намерен вернуть 35-летнего аргентинского футболиста, однако тот ведёт переговоры с «Интер Майами». Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что представители Месси и американского клуба ведут обсуждения о подобном переходе уже несколько лет, и с каждым разом вероятность такого трансфера растёт. Хорхе и Хосе Мас, которые являются совладельцами «Интер Майами» вместе с Дэвидом Бекхэмом, ведут переговоры с отцом Месси — Хорхе Месси.

В нынешнем сезоне Месси в 17 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:

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