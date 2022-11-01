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ФИФА выдаст разрешение на проведение матча России с Таджикистаном

ФИФА выдаст разрешение на проведение матча России с Таджикистаном
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Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что никаких санкций за проведение товарищеского матча с национальной командой России не предусмотрено. По словам Салиева, в ближайшее время УЕФА выдаст разрешение на проведение игры Таджикистан — Россия.

«Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус. Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола.

Тем более сборная России уже играла с командой Киргизии и, как мы читали, в ближайшее время планирует договориться о встрече со сборной Узбекистана», — приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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