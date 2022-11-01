Гаджиев: трудно выделить лучшего игрока первого круга. Кто-то из «Зенита» или «Спартака»

Известный тренер Гаджи Гаджиев признался, что ему трудно выделить лучшего игрока по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Лучшего игрока не могу назвать, потому что нужно куда более внимательно следить за отдельными игроками. Я в основном оценивал общую ситуацию, как команда отдельная играет. Промес и Соболев хорошо играют, бразильцы отлично смотрятся в Питере.



Наверное, лучший игрок – кто-то из лидеров, но конкретно сказать очень сложно. Как в «Зените», так и в «Спартаке» претендуют группы игроков, в основном атакующие. Конечно, и в других командах есть игроки, которые заслуживают, чтобы их отметили, но эти ребята лучше других выглядят. Одного я не смогу назвать», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.