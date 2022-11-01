Медведев заявил о переносе матча «Зенита» с клубом из Ирана из-за игры со «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что товарищеский матч санкт-петербургского клуба с иранским «Сепаханом» будет перенесён на другую дату.
В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что «Зенит» проведёт матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября. Сегодня, 1 ноября, пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче 6-го тура Фонбет Кубка России 27 ноября.
«Мы будем искать с нашими иранскими партнёрами из «Сепахана» новую дату. Надеюсь, что в ближайшие дни мы её найдём. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесён», — приводит слова Медведева ТАСС.
До зимнего перерыва «Зенит» проведёт ещё четыре матча: две встречи в рамках РПЛ (с «Торпедо» и «Ахматом»), а также сыграет в рамках Кубка России со «Спартаком» и «Факелом».
- 1 ноября 2022
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