Нигматуллин: Миранчуку и Головину нужна стабильность. Хотя бы как у Хвичи в «Наполи»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре Алексея Миранчука («Торино») и Александра Головина («Монако») на прошлой игровой неделе. Оба футболиста забили по мячу.

«Большой плюс прошедшей недели – выступление россиян в Европе. Сыграли здорово, забили важные и красивые мячи. Так держать! Тут вопрос стабильности. Как придёт стабильность, придёт и большое признание. Для уровня российского чемпионата Головин и Миранчук, безусловно, ведущие игроки. Чтобы заявлять о себе в полной мере, должна быть стабильность. Хотя бы такая, которую показывает Хвича в этом сезоне в «Наполи». Чтобы стать звездой, нужно показывать такие цифры», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.