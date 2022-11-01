«Они что-то знали». Бывший тренер «Ювентуса» — о решении «МЮ» отпустить Погба
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Луиджи Майфреди раскритиковал руководство туринского клуба за подписание свободным агентом полузащитника Поля Погба. Французский хавбек, перешедший летом 2022 года, ещё ни разу из-за травм не сыграл в официальных матчах.
«Провал «Ювентуса» — результат ужасной летней трансферной кампании. Давайте смотреть правде в глаза: «Манчестер Юнайтед» не просто так с такой лёгкостью отпустил Поля Погба, они что-то знали. Француз не вылезает из числа травмированных, и это сказывается на «Ювентусе», — приводит слова Майфреди Tuttomercatoweb.
Ранее стало известно, что 29-летний Погба не сыграет на чемпионате мира в Катаре.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик:
Новость по темеПоль Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы
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