«Они что-то знали». Бывший тренер «Ювентуса» — о решении «МЮ» отпустить Погба

Бывший главный тренер «Ювентуса» Луиджи Майфреди раскритиковал руководство туринского клуба за подписание свободным агентом полузащитника Поля Погба. Французский хавбек, перешедший летом 2022 года, ещё ни разу из-за травм не сыграл в официальных матчах.

«Провал «Ювентуса» — результат ужасной летней трансферной кампании. Давайте смотреть правде в глаза: «Манчестер Юнайтед» не просто так с такой лёгкостью отпустил Поля Погба, они что-то знали. Француз не вылезает из числа травмированных, и это сказывается на «Ювентусе», — приводит слова Майфреди Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что 29-летний Погба не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик: