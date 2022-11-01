Тренер ЦСКА: у нас витает дух чемпионства, нам оно по плечу

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов верит, что армейская команда может сместить «Зенит» с лидирующей позиции в Российской Премьер-Лиге. В то же время специалист подчеркнул, что осознаёт силу команды из Петербурга.

«Скажу смело: у нас витает дух чемпионства. Мысли о чемпионстве есть. И знаю: нам оно по плечу. Да, проиграли «Торпедо» — нельзя так относиться к игре чемпионата и конкретному сопернику. Но дальше должны просто выигрывать, всё в наших руках. С каждым это возможно.

«Зенит» силён, спору нет. Не просто это чемпион. Но верю: мы способны его сместить. Это не невозможно, абсолютно. Я реалист и открыто говорю, в чём нам надо прибавлять. Ни на кого свысока не смотрим, но в себе не сомневаемся», — приводит слова Ямлиханова Sport24.