«Манчестер Сити» рискует бесплатно потерять Илкая Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган летом 2023 года рискует покинуть английскую команду на правах свободного агента. Немецкий футболист не может договориться с «горожанами» о новом контракте. Об этом сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего Гюндогана заинтересована «Бавария». Сам Гюндоган заинтересован в возвращении в Германию и не станет принимать решение раньше, чем завершится чемпионат мира в Катаре. Также Гюндоганом интересуются «Барселона» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в девяти матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Самые результативные клубы в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик: