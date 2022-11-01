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Расписание матчей Лиги чемпионов 1 ноября

Расписание матчей Лиги чемпионов 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, состоится первый игровой день 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 1 ноября:

  • 20:45 мск. «Порту» (Португалия) — «Атлетико» (Испания);
  • 20:45 мск. «Байер» (Германия) — «Брюгге» (Бельгия);
  • 23:00 мск. «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия);
  • 23:00 мск. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Аякс» (Нидерланды);
  • 23:00 мск. «Марсель» (Франция) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);
  • 23:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия);
  • 23:00 мск. «Спортинг» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия);
  • 23:00 мск. «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Барселона» (Испания).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.

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