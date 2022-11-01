В «Зените» заявили, что не планируют расставаться с нападающим Кассьеррой
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не планирует расставаться с колумбийским нападающим Матео Кассьеррой.
«Кассьера, возможно, вернётся «Сочи»? Матео — полноценный и полноправный игрок нашего клуба. Мы не планируем с ним расставаться!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года, до этого футболист выступал за «Сочи». В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков после 15 туров. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ахматом» (5 ноября, 16:30 мск).
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