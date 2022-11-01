Йович объяснил причину ухода в «Фиорентину». «Реал» купил его за € 63 млн, отпустил — за 0
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Лука Йович рассказал о переходе в «Фиорентину» летом 2022 года.
«У меня были предложения от более именитых команд, но я решил перейти в «Фиорентину». Я пошёл на большие уступки в финансовом плане, приняв предложение «фиалок».
«Думаю, что «Фиорентина» — хороший трамплин, чтобы вернуть отличную форму и снова попасть в большой клуб», — приводит слова Йовича ATV.
24-летний Йович — воспитанник сербской «Црвены Звезды». Позднее он выступал за португальскую «Бенфику» и немецкий «Айнтрахт», из которого летом 2019 года перешёл в мадридский «Реал» за € 63 млн. Летом 2022 года он перешёл свободным агентом в итальянскую «Фиорентину».
Как футболист может загубить свою карьеру? Видеоролик:
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