Объявлена бригада арбитров на матч Таджикистан — Россия

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейскую бригаду на товарищеский матч сборных Таджикистана и России.

Так, главным арбитром встречи будет 38-летний рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана. В роли ассистентов судьи выступят его соотечественники Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Игра пройдёт на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее стало известно, что в ближайшее время ФИФА выдаст официальное разрешение на проведение товарищеского матча сборных Таджикистана и России. Для принимающей стороны не будут предусмотрены никакие санкции.