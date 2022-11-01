Объявлена бригада арбитров на матч Таджикистан — Россия
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейскую бригаду на товарищеский матч сборных Таджикистана и России.
Так, главным арбитром встречи будет 38-летний рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана. В роли ассистентов судьи выступят его соотечественники Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.
Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Игра пройдёт на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Ранее стало известно, что в ближайшее время ФИФА выдаст официальное разрешение на проведение товарищеского матча сборных Таджикистана и России. Для принимающей стороны не будут предусмотрены никакие санкции.
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