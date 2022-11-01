Александр Мостовой: Головин и Миранчук — молодцы. Но расхваливать их преждевременно

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о голевой игровой неделе полузащитников Алексея Миранчука («Торино») и Александра Головина («Монако»). Оба футболиста забили по мячу в прошедший игровой уикенд.

«Саша Головин здорово забил — сделал то, что надо делать. Миранчук тоже хорошо забил. Они молодцы. Так и должно быть. Расхваливать преждевременно, но они являются одними из лучших наших футболистов, потому и играют в Европе.



Если Головин уже точно завоевал место в основе, то Миранчуку это предстоит сделать, хотя я считаю, что он уже основной», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук играет в «Торино» на правах аренды из «Тоттенхэма».