Гаджи Гаджиев: Сергей Пиняев — открытие этого сезона РПЛ. Хочется ему поаплодировать

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал игру 17-летнего футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.



«Открытием сезона назвал бы Пиняева. Хочется поаплодировать ему – молодой игрок с хорошими способностями и задатками», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Форвард выступает за «Крылья Советов» с 2021 года, перейдя из «Чертаново». В текущем сезоне Пиняев принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 15 матчах. В следующей встрече подопечные Игоря Осинькина сыграют в гостях с московским «Торпедо» (6 ноября, 16:30 мск).

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