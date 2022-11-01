Роналду хочет достроить дом в Лиссабоне до лета 2023-го, когда кончается контракт с «МЮ»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ускорил работы по строительству своего дома в Лиссабоне, сообщает The Sun.



Отмечается, что 37-летний футболист ранее приобрёл дом за € 20 млн. Роналду попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть достроить виллу к лету 2023 года. Особняк, расположенный в элитном районе, станет самой дорогой недвижимостью в Португалии. Дом состоит из трёх этажей площадью 2,7 тыс. квадратных метров с открытой площадкой 544 квадратных метра, различными садами и огромным бассейном.

Джорджина Родригес – жена Роналду – уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.



Ранее появилась информация, что форвард собирается перейти в «Спортинг» зимой 2023 года. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета следующего года.