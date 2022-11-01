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Геннадий Орлов: «Зениту» уже ничего не помешает завоевать золото

Геннадий Орлов: «Зениту» уже ничего не помешает завоевать золото
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионских амбициях «Зенита». По его мнению, уже ничего не помешает сине-бело-голубым завоевать медали Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Уже ничего не помешает «Зениту» завоевать золото. Это невозможно. Они что, откажутся от премиальных и почестей? Есть команда. Если только чемпионат не остановят», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге завершился первый круг сезона-2022/2023. «Зенит» набрал 39 очков в 15 матчах и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», на семь очков меньше. «Зенит» добыл уже четыре подряд чемпионства РПЛ.

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