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«Я общался с ним шесть месяцев». Альварес сказал, кто помог ему с переходом в «Ман Сити»

«Я общался с ним шесть месяцев». Альварес сказал, кто помог ему с переходом в «Ман Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«В Лиге чемпионов играют лучшие игроки мира. Я всегда хотел быть здесь. Я счастлив, что учусь и делаю всё возможное, помогая команде везде, где могу.

Агуэро отлично играл и забил много прекрасных голов. Болельщики великолепно относились к нему, и они так же относятся ко мне. Я хочу выложиться на все 100% и надеюсь, что отлично проведу здесь время, как и Серхио.

Да, когда я узнал, что смогу перейти в «Манчестер Сити», я разговаривал с Агуэро. Я регулярно общался с ним в течение шести месяцев и разговаривал с другими иностранными футболистами, которые играли здесь. Я спрашивал про город», — приводит слова Альвареса пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

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