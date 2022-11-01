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Эли Даса: у «Динамо» остаются шансы на чемпионство

Эли Даса: у «Динамо» остаются шансы на чемпионство
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Защитник «Динамо» Эли Даса считает, что у московской команды по-прежнему есть шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также футболист высоко оценил наставника бело-голубых Славишу Йокановича.

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного.

Йоканович — хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения. Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», — приводит слова Дасы «РБ Спорт»

Напомним, в Российской Премьер-Лиге завершился первый круг. «Динамо» набрало 26 очков в 15 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице.

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