Представитель Сулейманова прокомментировал новость, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал новость о намерении «Хапоэля» выкупить футболиста у «Краснодара».

Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи – один из лидеров «Хапоэля», и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована. Самому Шапи очень комфортно в команде!» — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Хапоэль» 15 матчей, на его счету три гола и три результативные передачи. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 20 очков после 10 встреч.



В чемпионате России Сулейманов выступал за «Краснодар», также в сезоне-2021/2022 он играл в турецком «Гиресунспоре».