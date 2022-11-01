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Представитель Сулейманова прокомментировал новость, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока

Представитель Сулейманова прокомментировал новость, что «Хапоэль» намерен выкупить игрока
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Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал новость о намерении «Хапоэля» выкупить футболиста у «Краснодара».

Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи – один из лидеров «Хапоэля», и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована. Самому Шапи очень комфортно в команде!» — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Хапоэль» 15 матчей, на его счету три гола и три результативные передачи. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 20 очков после 10 встреч.

В чемпионате России Сулейманов выступал за «Краснодар», также в сезоне-2021/2022 он играл в турецком «Гиресунспоре».

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