Вице-президент «Барселоны»: Хави может принести нам необходимые титулы

Руководство испанской «Барселоны» доверяет главному тренеру команды Хави. Об этом сообщил вице-президент сине-гранатовых Рафаэль Юсте. На прошлой неделе каталонский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Хави – тренер, которого мы любим, в этом нет сомнений. Он может принести нам необходимые титулы», — приводит слова Юсте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В текущем сезоне испанского первенства «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 12 играх и уступая один балл мадридскому «Реалу». В Лиге чемпионов каталонцы выступают в квартете С. Перед заключительным туром группового этапа «Бавария» и «Интер» обеспечили себе участие в плей-офф, а «Барселона» вышла в Лигу Европы, обогнав чешскую «Викторию».
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы
- 1 ноября 2022
-
17:33
-
17:27
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:56
-
16:48
-
16:46
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:53
-
15:39
-
15:33
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:14
-
15:10
-
14:50
-
14:50
-
14:49
-
14:42
-
14:21
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:03
-
14:00
-
13:57