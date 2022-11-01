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Вице-президент «Барселоны»: Хави может принести нам необходимые титулы

Вице-президент «Барселоны»: Хави может принести нам необходимые титулы
Хави
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Руководство испанской «Барселоны» доверяет главному тренеру команды Хави. Об этом сообщил вице-президент сине-гранатовых Рафаэль Юсте. На прошлой неделе каталонский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хави – тренер, которого мы любим, в этом нет сомнений. Он может принести нам необходимые титулы», — приводит слова Юсте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне испанского первенства «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 12 играх и уступая один балл мадридскому «Реалу». В Лиге чемпионов каталонцы выступают в квартете С. Перед заключительным туром группового этапа «Бавария» и «Интер» обеспечили себе участие в плей-офф, а «Барселона» вышла в Лигу Европы, обогнав чешскую «Викторию».

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