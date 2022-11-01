Юрий Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об итогах первого круга РПЛ. Также Сёмин ответил, считает ли справедливым нахождение железнодорожников на 14-м месте в таблице, в зоне стыковых матчей.



«Главное разочарование первой части сезона РПЛ? Для меня — последние четыре команды нашего чемпионата. Им предстоит очень много работы, чтобы выбраться из текущей ситуации. «Локомотив» находится не на своём месте? Турнирная таблица всегда объективна. Прошла ровно половина чемпионата. На что наиграли, на таком месте все и находятся. Посмотрим, кто из этих команд сможет использовать свои главные козыри и выбраться из зоны вылета», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Новость по теме Юрий Сёмин назвал Игоря Акинфеева лучшим игроком первой части сезона РПЛ